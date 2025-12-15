مع تزايد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء قد يكون النوم حل فعال لتقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

كما أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات ليلا يكونو أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بمن ينامون 8 ساعات أو أكثر.

وأيضا الأشخاص الذين يعانون من النوم المتقطع كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض البرد بمعدل يصل إلى 5 أضعاف ونصف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ينشط الجهاز المناعي بشكل كبير أثناء النوم، حيث يقوم الجسم بإنتاج السيتوكينات وبناء الخلايا المناعية والأجسام المضادة المسؤولة عن مقاومة الفيروسات.

لكن قلة النوم تؤدي إلى نقص هذه العناصر الدفاعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

نصائح للحصول على قسط كافي من النوم:

الالتزام بموعد ثابت للنوم يوميا

تخفيف الإضاءة قبل النوم بساعة

الحفاظ على درجة حرارة معتدلة ومنخفضة في غرفة النوم

إبعاد الهواتف والأجهزة الإلكترونية عن السرير

تجنب النوم على البطن، لأنه قد يسبب الإصابة بالتهاب الغضروف الضلعي وتهيج المفاصل.

