خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON"، أُصيب الفنانة ياسمين عبد العزيز بالخوف الشديد عند رؤية نعامة في الاستوديو، ما كشف عن إصابتها بما يُعرف طبيا باسم "رهاب أو فوبيا الريش".

ما هو فوبيا الريش؟

رهاب الريش هو الخوف من الريش أو الأشياء المُغطاة بالريش، ويشمل الطيور أو الحيوانات المجنحة كالخفافيش، وينتج عن هذا الرهاب شعور بالخوف أو الاشمئزاز، ويفضل المصابون تجنب الوسائد أو القبعات المزينة بالريش أو زيارة المزارع وحظائر الطيور.

أسباب فوبيا الريش

غالبا ما يبدأ في الطفولة نتيجة صدمة أو تجربة مخيفة مرتبطة بالطيور أو الريش، مثل التعرض لهجوم طائر أو تجربة مخيفة مع وسادة أو قبعة مزينة بالريش، كما يمكن أن تؤدي العوامل النفسية والوراثية والتوتر المزمن دورا في تعزيز هذا الخوف، وفقا لموقعي "clevelandclinic"، و"fearof".

أعراض فوبيا الريش

يشمل رهاب الريش أعراضا جسدية ونفسية مثل:

الارتجاف أو الرعشة.

خفقان القلب وضيق التنفس.

الغثيان والدوار.

الهلع أو الصراخ.

الرغبة في الهروب أو الإغماء.

طرق علاج فوبيا الريش

يمكن السيطرة على الرهاب من خلال عدة أساليب:

العلاج السلوكي المعرفي يساعد على فهم سبب الخوف وتعلم تقنيات الاسترخاء.

العلاج بالتعرض التدريجي عن طريق مواجهة الصور أو الطيور الحقيقية تدريجيا لتقليل الخوف.

العلاج بالتنويم الإيحائي يهدف إلى معالجة المشاعر والأفكار المرتبطة بالخوف.

تناول الأدوية، مثل مضادات القلق أو الاكتئاب لتخفيف الأعراض في الحالات الشديدة.

مضاعفات الرهاب

يؤدي رهاب الريش إلى الانعزال الاجتماعي، الاكتئاب، اضطرابات الهلع، إذا تُرك دون علاج.

اقرأ أيضا:

تعاني منه دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل".. علامات تكشف إصابتك بالفشل الكلوى

احذرها "حقنة البرد" فيها سم قاتل- طبيب يجيب

هذا ما يحدث لجسمك وقلبك عند تناول شوربة العدس

مكون بسيط من مطبخك يخفض الكوليسترول.. احرص عليه

تظهر قبل النوم.. 5 إشارات إنذارا مبكرا للسرطان



