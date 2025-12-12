هل تناول عصير القصب في الشتاء يرفع مستوى السكر في الدم؟

مع دخول فصل الشتاء يزداد إقبال الكثيرين على تناول عصير القصب لما يمنحه من دفء وانتعاش وطاقة فورية، إلا أن هذا المشروب الشعبي يثير تساؤلات لدى مرضى السكري والأشخاص المهتمين بصحتهم، هل يمكن أن يؤدي عصير القصب إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة في أجواء الشتاء الباردة؟

وتعليقا على ذلك قال الدكتور معتز القيعي، يُعد عصير القصب من المشروبات الطبيعية الغنية بالسكريات سريعة الامتصاص، خاصة السكروز، وهو ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، كما يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات أكسدة مفيدة للجسم.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، رغم فوائد عصير القصب المتعددة، فإن تركيبته الغنية بالسكريات تجعله من المشروبات التي قد تؤثر على مستوى السكر في الدم بشكل مباشر.

هل يرفع عصير القصب السكر فعلًا؟

وتابع القيعي من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن عصير القصب يرفع السكر سواء في الشتاء أو في أي فصل آخر، لأن تأثيره مرتبط بتركيبته وليس بدرجة الحرارة.

فالشتاء قد يزيد فقط من رغبة الشخص في تناول المشروبات السكرية للحصول على الدفء والطاقة، لكنه لا يغيّر من تأثير العصير على مستويات الجلوكوز في الدم.

وأشار إلى أن كوبًا واحدًا من عصير القصب يمكن أن يحتوي على 20–30 جرامًا من السكر الطبيعي، وهو ما قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر، خصوصًا لدى مرضى السكري أو من يعانون مقاومة الإنسولين.

وأختتم حديثه:" إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر، ما يجعل الجسم بحاجة لكميات أكبر من الإنسولين لضبط المستوياته، يجب تناول عصير القصب باعتدال للأشخاص الأصحاء، بمعدل مرة واحدة أسبوعيًا وبكميات صغيرة".

