نصائح للمسافرين.. كيف تختار مقعد الطائرة لتقليل خطر العدوى؟



مع اقتراب موسم السفر خلال العطلات السنوية، تتزايد التحذيرات الصحية للمسافرين، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المطارات والطائرات، حيث ترتفع احتمالات انتقال الأمراض، سواء الفيروسية أو البكتيرية.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، أوضح خبراء الصحة أن الخطر الأكبر لا يكمن في لمس الأسطح داخل الطائرة، بل في الهواء الذي يتنفسه الركاب، خاصة عند انتشار الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا و"كوفيد-19".

وبحسب الدكتورة نيها باتاك، رئيسة التحرير الطبية في WebMD، تنتشر معظم الفيروسات التنفسية بشكل رئيسي عبر الهواء وعن طريق الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين، وليس من خلال لمس مساند الذراعين أو مناضد الطعام.

اختيار المقعد المثالي

لتقليل خطر الإصابة، تنصح باتاك باختيار المقاعد بجوار النافذة، بعيدا عن الممرات والحمامات، حيث يقل الاحتكاك المباشر مع المارة ويقل عدد الأشخاص القريبين منك، ما يحد من فرص انتقال العدوى.

إجراءات الوقاية الأساسية

وتابعت: "تتفق جميع التوصيات على أن غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس الوجه من أكثر الإجراءات فعالية للوقاية".

وأكدت باتاك أن اليدين هما ناقل رئيسي للمخاطر، وأن تنظيفهما بشكل متكرر يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة.

الأمراض التي تنتقل عبر الأسطح

على عكس الفيروسات التنفسية، فإن أمراض مثل جرثومة المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي تنتقل بسهولة عبر الأسطح الملوثة.

وتظل هذه الفيروسات نشطة لعدة أيام، ما يجعل الحمامات والمناطق شديدة اللمس في الطائرة بؤرا محتملة للعدوى.

ولتقليل المخاطر أثناء السفر، توصي باتاك بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتشغيل فتحة التهوية العلوية لتحسين دوران الهواء، مع الاستمرار في تعقيم اليدين وتجنب لمس الفم والأنف.