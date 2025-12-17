كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس" أن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم طرق تخزين الطماطم بأمان لأطول فترة ممكنة، وفق ما كشف موقع "marthastewart".

التعبئة المنزلية

تعد هذه الطريقة أمنة وفعالة لتخزين الطماطم لأطول فترة ممكنة، وكل ما تحتاجيه سوى برطمانات زجاجية متينة.

طريقة التحضير

اختاري الطماطم الخالية من العيوب أو العفن، ثم غسلها جيدا تحت الماء الجاري، وبعد ذلك اغلي الماء في الإناء وضعي فيها الطماطم لمدة 30–60

ثانية ثم قشريها واستخدمي برطمانات زجاجية جديدة ومعقمة جيدا.

تجفيف الطماطم

قومي بتقطيع الطماطم إلى نصفين ثم أزيلي البذور لتسريع عملية التجفيف ورشي قليل من الملح على الشرائح لتحسين الطعم والحفظ.

صلصة الطماطم

قومي بغسل الطماطم جيدا وقشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة ثم ضعيها في حلة على نار متوسطة وضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا واتركيها على نار هادئة لمدة 30–45 دقيقة.

تجميد الطماطم

تخزين الطماطم في كيس محكم الإغلاق داخل الفريزر دون تقشير يعد طريقة فعالة وسهلة للغاية لحفظ الطماطم لأطول فترة.

