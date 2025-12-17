بعد انتشاره في بريطانيا.. أسباب وأعراض وطرق الوقاية من فيروس H3N2

كشفت الهيئة الصحية البريطانية عن خطورة السلالة الجديدة H3N2، موضحة أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا ارتفعت بنسبة 56%.

ونصحت الهيئة بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة عند الشعور بأعراض المرض، وفقا لـ "independent".

ما هي سلالة H3N2؟

هي واحدة من سلالتين تعدان الأكثر انتشارا لفيروس الإنفلونزا، وتعرف بالسلالة الفرعية "K"، وتنتشر حاليا في بريطانيا.

وقد تسبب هذه السلالة خطورة كبيرة على كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي متغيرة باستمرار، لذا قد يختلف نوع الفيروس المنتشر هذا العام عن الأنواع السابقة، مما قد يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة.

الأعراض

الحمى والسعال وسيلان الأنف وآلام الجسم والقيء والاسهال والتعب الشديد.

الفئات الأكثر عرضة للمرض

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة معينة مثل الربو والسكري وأمراض القلب وضعف الجهاز المناعي والحالات العصبية.

لماذا يعد فيروس H3N2 شديد الخطورة هذا الشتاء؟

-بدأ موسم الإنفلونزا هذا العام مبكرا عن المعتاد، ما يمنح الفيروس فرصة أطول للانتشار.

-الفيروس تطور عن سلالة العام الماضي، مما يعني أن المناعة أو اللقاح قد يوفران حماية أقل من المعتاد.

-يسهم الطقس البارد والاختلاط مع الآخرين في الأماكن المغلقة والعادات الاجتماعية في سرعة انتقال العدوى، مما يخلق بيئة مثالية لارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا.

طرق الوقاية

-الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من فيروس H3N2 هي تلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، وقد لا يمنع اللقاح جميع حالات العدوى، ولكنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

-الحرص على نظافة اليدين.

-تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

-تجنب مخالطة المرضى في العمل أو المنزل.

- تهوية المنزل جيدا وفتح النوافذ دائما.





