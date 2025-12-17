مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

قبل التوجه للمغرب.. مران قوي في الجيم لمنتخب مصر بمشاركة صلاح

كتب : مصراوي

05:28 م 17/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن في مران المنتخب
  • عرض 5 صورة
    محمد صبحي والشناوي في مران المنتخب
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح في مران المنتخب
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش في مران المنتخب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم، عقب المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الثلاثاء أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وتأتي هذه التدريبات في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري بالمغرب، حيث يحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وتفادي الإجهاد قبل ضربة البداية.

ومن المقرر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء اليوم، للدخول في أجواء البطولة وبدء التحضيرات النهائية للمنافسات القارية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وسط طموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية في رحلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران قوي لمنتخب مصر المدير الفني حسام حسن مران منتخب مصر في الجيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور