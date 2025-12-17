قبل التوجه للمغرب.. مران قوي في الجيم لمنتخب مصر بمشاركة صلاح

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم، عقب المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الثلاثاء أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وتأتي هذه التدريبات في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري بالمغرب، حيث يحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وتفادي الإجهاد قبل ضربة البداية.

ومن المقرر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء اليوم، للدخول في أجواء البطولة وبدء التحضيرات النهائية للمنافسات القارية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وسط طموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية في رحلة المنافسة على اللقب الأفريقي.