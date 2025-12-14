كشفت أخصائية التغذية البريطانية الدكتورة فيديريكا أماتي عن خطوات بسيطة تساعد على الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد في فصل الشتاء.

وأوضحت فيديريكا أنها تستخدم بخاخات الزنك للأنف وأقراص المضغ كخطوة هامة، وهذا يساعد على تعطيل الفيروسات إذا لامس الزنك الأنف أو الحلق.

كما نصحت بضرورة غسل اليدين بانتظام والعطس أو السعال في المرفق، باستخدام مناديل ورقية.

وأشارت إلى ضرورة فتح النافذة لتقليل الحمل الفيروسي في الغرفة وفرص الإصابة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكدت الدكتورة أماتي أن صحة الأمعاء تؤدي دورا رئيسيا في دعم جهاز المناعة.

ونصحت بتناول الأطعمةي الصحية التي تحتوي على الألياف والأكلات المخمرة يوميا، مثل الزبادي الطبيعي والكيمتشي والفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مثل الشعير بانتظام، إلى جانب الفاكهة كوجبة خفيفة.

كما أن الالتزام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة المخمرة يوميا يجعل ميكروبيوم أمعائك في حالة ممتازة، ويساعد جهازك المناعي على العمل بكفاءة.

