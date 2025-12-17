حذر خبراء الصحة من "ترند"إضافة الملح إلى القهوة، المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذه الممارسة قد تشكل خطرا صحيا كبيرا إذا تم الإفراط فيها، رغم ترويج بعض الترندات لها باعتبارها وسيلة لتقليل استهلاك السكر وجعل القهوة أحلى مذاقا.

كيف يؤثر الملح على مذاق القهوة؟

وفقا لموقع The Sun، قالت الدكتورة إليانور براينت، عالمة النفس من جامعة برادفورد:"الملح يعزز النكهات، خاصة من خلال تخفيف مرارة الكافيين، ما قد يجعل القهوة أحيانا أحلى مذاقا".

وأضافت: "قد يعتقد البعض أن استبدال السكر بالملح يقلل الاستهلاك، إلا أن الإفراط في تناول الملح بهذه الطريقة قد يكون ضارا، خصوصا لمن يشربون عدة أكواب يوميا".

وأوضحت براينت أن تفضيلات الناس للقهوة تتأثر بالعوامل الوراثية، حيث تحدد الجينات المرتبطة بحاسة التذوق ميل الشخص إلى النكهات المرة أو تحاشيها.

وأضافت: "يتعلم الكثير منا الاستمتاع بالنكهات المرة، بينما يلجأ آخرون إلى تعديل القهوة بالملح لجعلها أكثر استساغة".

المخاطر الصحية

ينوه خبراء الصحة إلى أن الإفراط في تناول الملح مرتبط بـ ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر أمراض القلب، ومشاكل الكلى، وإذا تمت إضافة الملح بانتظام إلى عدة فناجين من القهوة يوميا، فقد يؤدي ذلك إلى تجاوز الحد اليومي الموصى به من الصوديوم، ما يجعل هذه العادة ضارة على المدى الطويل.