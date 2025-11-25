يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات والوقاية من بعض الأمراض المزمنة، لكن الإفراط في تناوله يسبب ظهور بعض الآثار الجانبية.

فيما يلي، أضرار الإفراط في تناول هذا المشروب، وفقا لموقع "Very Well Health".

اضطرابات الجهاز الهضمي

يزيد استهلاك هذا المشروب بكميات كبيرة خطر الإصابة بالغثيان واضطرابات المعدة، والإمساك.

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الكافيين يسبب ارتفاع ضغط الدم، تسارع ضربات القلب، الصداع والقلق.

مشكلات النوم

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يعيق النوم العميق، لذلك ينصح الخبراء بتجنب شربه قبل ساعات من موعد النوم، كما أن الجرعات العالية خلال اليوم تزيد القلق، ما ينعكس سلبا على جودة النوم.

ضعف امتصاص الحديد

تحتوي أوراق الشاي الأخضر على الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة مفيدة، لكنها تمنع الجسم من امتصاص الحديد، لذلك يُنصح المصابون بنقص الحديد بشربه بين الوجبات أو بكميات محدودة لتقليل هذا التأثير.

التفاعلات الدوائية

يؤثر الشاي الأخضر، خاصة بجرعات كبيرة، على امتصاص فعالية بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، أدوية السيولة،

مضادات الاكتئاب، أدوية الكوليسترول ، علاجات هشاشة العظام.

الأشخاص الممنوعون من تناول الشاي الأخضر

رغم فوائده، لا يكون مناسبا لبعض الفئات، مثل:

المصابون بفقر الدم.

مرضى الكبد.

الحوامل والمرضعات بسبب الكافيين.

الأشخاص الحساسون للكافيين.

الكمية المناسبة يوميا

تناول الشاي الأخضر آمنا لمعظم البالغين بشرط ألا تتجاوز الجرعة اليومية 400 ملج من الكافيين.

ويحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على 22–40 ملج من الكافيين.

وينصح الخبراء بتوخي الحذر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لأمراض القلب، ضغط الدم، الكوليسترول، القلق، الاكتئاب أو هشاشة العظام، بسبب احتمالية التداخلات الدوائية.

