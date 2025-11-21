حذر الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من أن بعض العادات اليومية قد تؤدي إلى تدهور صحة الكبد بشكل تدريجي، أبرزها الإفراط في تناول الكحول والطعام وزيادة الحديد والفركتوز المخفي في المنتجات "الخالية من السكر".

مشاكل الكبد

وأوضح فيالوف أن الكحول يعد السبب الرئيس لمشاكل الكبد، وأن كثيرين يقللون من خطورته، لافتا إلى أن الجرعة اليومية المسموح بها هي 30-40 مل من الإيثانول للرجال و25-30 مل للنساء.

أما الفركتوز، فيتحول مباشرة إلى دهون داخل الكبد، مما يزيد خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأشار الطبيب إلى أن بعض الأعشاب ومكملات تنظيف الكبد قد تشكل خطرا، وأن صحة الأمعاء تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على وظائف الكبد.

أمراض الكبد

وأضاف أن المشكلة الكبرى في أمراض الكبد هي غياب الأعراض المبكرة، إذ لا يحتوي الكبد على نهايات عصبية للإحساس بالألم.

واختتم فيالوف بأن التشخيص المبكر باستخدام تصوير مرونة الكبد أفضل من الموجات فوق الصوتية، وأن علاج مشكلات الكبد ممكن بنسبة 50-100% خلال ستة أشهر إذا تم الالتزام بالعلاج وتفادي العادات الضارة.