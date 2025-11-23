كشفت دراسة أجراها باحثون في اليابان أن حبة البركة لها فوائد مضادة للسمنة.

وشهد المشاركون الذين تناولوا 5 جرامات من حبة البركة يوميا أي ما يعادل ملعقة كبيرة تقريبا لمدة 8 أسابيع، انخفاض ملحوظ في مستويات الدهون الثلاثية في الدم، والكوليسترول الضار والكلي، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد في نهاية التجربة.

ويرتبط هذا التحسن في مستويات الدهون في الدم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون أن حبة البركة قد تمنع تكون الخلايا الدهنية أو تراكم قطرات الدهون وعملية التمايز.

كما أنها تسهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

وحبة البركة من التوابل التي تعزز نكهة الكاري، وقد استخدمت بذورها منذ زمن طويل كنبات طبي في الطب التقليدي لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

