تتشابه معظم أعراض حصوات الكلى ما بين الرجال والنساء، ولكن يمكن أن تعاني النساء من أعراض مختلفة.

وبحسب موقعي "mayoclinic" و"webmd"، سنتعرف على أعراض حصوات الكلى لدى النساء.

1- ألم الحوض، وغالبا ما يكون ألم موضعي في أسفل البطن أو الحوض.

2- أعراض شبيهة بأعراض الدورة الشهرية، وتكون في صورة تقلصات مستمرة.

3- مشكلات في منطقة الفرج، تظهر في صورة حكة أو إفرازات.

4- زيادة التهابات المسالك البولية

عادة ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب قصر مجرى البول لديهن، كما أن الحصوات تشجع نمو البكتيريا، ما يجعل التهابات المسالك البولية من الأعراض الشائعة لحصوات الكلى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا ظهرت أعراض مصاحبه للمذكورة أعلاه، وتشمل ما يلي:

- الشعور بألم غير محتمل.

- الإصابة بالحمى.

- الشعور بالقشعريرة.

- القيء المستمر.

- ظهور دم في البول.

