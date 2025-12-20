الكزبرة الخضراء أكثر من مجرد نكهة في أطباقنا اليومية؛ لها فوائد صحية مهمة تتجاوز الطهي إلى دعم وظائف جسمية أساسية.

هذه العشبة العطرية الصغيرة تمنحك أكثر مما تتوقع في تحسين صحتك العامة، وفق "Cleveland Clinic".

4 فوائد للكزبرة الخضراء

تنظيم مستويات السكر في الدم:

هناك مركبات في الكزبرة تساعد في تنظيم السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري أو من هم عرضة له.

دعم صحة الدماغ وتقليل الالتهاب:

تحتوي الكزبرة على مضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهابات في الدماغ، ما يدعم صحة الأعصاب ويقلل مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

الخصائص المضادة للبكتيريا:

المركبات الطبيعية مثل الدوديكانال في الكزبرة تساعد الجسم في مكافحة بعض مسببات الأمراض الغذائية، مثل بكتيريا السالمونيلا.

تعزيز الجهاز الهضمي وتقليل الآلام:

الكزبرة تدعم الهضم وقد تساعد في التخفيف من بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والألم.