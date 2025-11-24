احذر.. حالة قد تزيد خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة

أظهرت دراسة من معهد كارولينسكا أن المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي يواجهون خطراً مضاعفاً للوفاة المبكرة مقارنة بغيرهم، وفق تحليل بيانات أكثر من 13 ألف مريض بين عامي 2002 و2020.

وبينت النتائج أن خطر الوفاة بالسرطان يرتفع لديهم بشكل كبير، إضافة إلى تزايد مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطانات أخرى، والعدوى، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي، واضطرابات الغدد الصماء، بحسب جازيتا رو.

وكشفت النتائج أن معدل الوفيات بين المصابين بهذا المرض كان يقارب ضعف معدل الوفيات في عموم السكان خلال سنوات المتابعة، كما تبين أن خطر الوفاة بالسرطان لدى المرضى كان أعلى بنحو 35 مرة مقارنة بغير المصابين.

ويرجع جزء من خطورة المرض إلى كونه غالبا صامتا في مراحله الأولى، ما يؤخر اكتشافه.

ويؤكد الباحثون أن التشخيص المبكر واتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك الغذاء المتوازن والنشاط البدني والسيطرة على عوامل الخطر مثل السكري، يمكن أن يقلّلا من تطور المرض ومضاعفاته.