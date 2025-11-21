

حددت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، الجزء من الدجاج الذي يفضل تجنبه حفاظا على الصحة.

وأوضحت الطبيبة أن لحم صدر الدجاج الأبيض هو الأكثر فائدة، لاحتوائه على نسبة منخفضة من الدهون، وهو مناسب لوجبة العشاء.

وفقا لموقع arabic.rt، بينما تحتوي الأجزاء الأخرى مثل الفخذ والساق على دهون مشبعة أكثر، وتفضل ضمن وجبة الغداء، لأنها تشبه اللحم الأحمر من حيث محتوى الدهون.

وحذرت سيتشوفا من تناول لحم الدجاج مع الجلد، لأنه غني بالدهون المشبعة التي تعادل الموجود في لحم البقر الدهني، ما يلغي الفائدة الصحية للتخلي عن اللحوم الحمراء.

كما نصحت الطبيبة بتجنب القشرة الحمراء المقرمشة الناتجة عن الشوي أو القلي، لأنها تسرع من شيخوخة الأوعية الدموية والجلد.

وأشارت إلى أن أفضل طرق طهي الدجاج هي البخار أو السلق، مع إمكانية الشوي بشرط إزالة القشرة الحمراء.