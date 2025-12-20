يصاب العديد من الأشخاص بأمراض شديدة يقاومها الآخرون بسهولة، ما يشير إلى ضعف جهاز المناعة بالإضافة لبعض العلامات الأخرى.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى مشكلة كبرى في الجهاز المناعي وتستدعي الانتباه أو زيارة الطبيب إذا دعت الحاجة، وفقا لموقعي clevelandclinic وwebmd.

1- الأمراض المتكررة، مثل الإصابة بنزلات البرد، أو الإنفلونزا، أو التهاب الشعب الهوائية، أو الالتهاب الرئوي بشكل متكرر وفترة الإصابة تكون قريبة.

2- العدوى المتكررة، مثل الإصابة بالتهابات الأذن، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو التهابات الحلق المتكررة.

3- العدوى الفطرية، مثل داء المبيضات الفموي وهو عبارة عن بقع بيضاء في الفم، أو عدوى الخميرة المستمرة.

4- الشعور بالتعب والارهاق المستمر و عادة ما يواجه الشخص انخفاض عام في الطاقة دون سبب واضح.

5- غالبا ما تستغرق الجروح والخدوش والحروق وقتًا طويلاً للشفاء أو تُصاب بالعدوى سريعا.

6- المعاناة من حمى متكررة أو التهاب مستمر.

7- مواجهة مشكلات هضمية تشمل انتفاخ، غازات، إسهال، أو إمساك.

8- المعاناة من مشاكلات جلدية، مثل طفح جلدي أو مشاكل جلدية لا تزول.

9- حدوث تغيرات غير الطبيعية في الوزن أو تقرحات الفم المستمرة التي تعد ممن المؤشرات الواضحة.

