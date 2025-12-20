شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ هايد بارك في لندن.

نسرين نشرت صورًا بإطلالة شتوية جذابة، من وينتر وندرلاند، وعلقت "دع طفلك الداخلي يعيش".

ولاقت الصور إعجاب الجمهور وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "كل الحب، روح طفولية حلوة، قمر، سكر، ملكة رائعة، شيك، كل سنة وانتي طيبة".

نسرين طافش شاركت في عام 2025 ببطولة فيلم "الدشاش" للمخرج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد فهيم، أحمد الرافعي، مريم الجندي.