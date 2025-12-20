إعلان

نسرين طافش بإطلالة شتوية في وينتر وندرلاند وتنشر صورًا جديدة

كتب- مصراوي:

04:47 م 20/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (1)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (4)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (3)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (6)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (5)
  • عرض 9 صورة
    وينتر وندرلاند
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (7)
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش في هايد بارك (8)

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ هايد بارك في لندن.

نسرين نشرت صورًا بإطلالة شتوية جذابة، من وينتر وندرلاند، وعلقت "دع طفلك الداخلي يعيش".

ولاقت الصور إعجاب الجمهور وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "كل الحب، روح طفولية حلوة، قمر، سكر، ملكة رائعة، شيك، كل سنة وانتي طيبة".

نسرين طافش شاركت في عام 2025 ببطولة فيلم "الدشاش" للمخرج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد فهيم، أحمد الرافعي، مريم الجندي.

نسرين طافش إطلالة نسرين طافش

