البصل الأخضر ليس مجرد إضافة لذيذة في الأطباق، بل يمكن أن يكون ذات فائدة كبيرة، على صحتك.

ووفق "Verywell Fit"، إليك 4 فوائد صحية للبصل الأخضر

يعزز المناعة بفيتامين C

البصل غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي البصل الأخضر على مستويات مهمة من فيتامين C ومركبات مثل الكيرسيتين، التي تعمل كمضادات للأكسدة لدعم جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

ويدعم صحة العظام

بفيتامين K ومصدرًا ممتازًا لفيتامين K الضروري لتثبيت الكالسيوم وتعزيز قوة العظام، ما يقي من هشاشة العظام مع التقدّم في العمر.

يُحسن صحة القلب ويخفض الكوليسترول

المركبات الكبريتية والفلافونويدات في البصل الأخضر قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

يعزز الهضم ويقي الإمساك

بفضل الألياف الغذائية التي يحتويها، يعمل البصل الأخضر على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي.