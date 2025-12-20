إعلان

منها خفض ضغط الدم .. 4 فوائد مذهلة للبنجر

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 20/12/2025

عصير البنجر

البنجر يعتبر من أبرز المكونات الطبيعية الغنية بالفوائد التي تمس صحة القلب والطاقة اليومية، مع تزايد الاهتمام بالأطعمة الفعالة، يقدم البنجر أكثر من مجرد نكهة إنه غذاء يدعم الجسم من الداخل.

4 فوائد صحية للبنجر وفق "Healthline".

يحافظ على صحة القلب ويخفض ضغط الدم

البنجر غني بالنترات التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

يُحسن الأداء البدني وتحمل الجسم

النترات في البنجر يمكن أن تزيد من كفاءة استهلاك الأكسجين في العضلات خلال التمارين، مما يعزز القدرة على التحمل وتحسين الأداء الرياضي.

يدعم صحة الدماغ ويُحافظ على وظائفه

بتأثيره الإيجابي على تدفق الدم، يساعد البنجر في تحسين الدورة الدموية إلى الدماغ، مما يدعم الوظائف المعرفية خصوصًا مع التقدّم في العمر.

يُحارب الالتهابات ويُعزز الهضم

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتالين التي تُقلّل الالتهاب في الجسم، بجانب الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ش

البنجر صحة فوائد البنجر

