يلعب فيتامين سي دورًا أساسيًا في إنتاج الكولاجين، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد وتقلل من المشكلات الجلدية، ويجهل العديد أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر على الوجه تكشف نقص مستويات هذا الفيتامين الضروري.

ووفقا لموقع perfectmedical، إليك أبزر الأعراض التي تظهر على الوجه عند نقص فيتامين سي.

1- بهتان البشرة

يعتبر فيتامين سي غني بمضادات الأكسدة، ما يساعد على تفتيح البشرة وتحسين نضارتها، لذا نقصه يتسبب في افتقارها للعناصر الغذائية اللازمة لنضارتها، وتكون باهته و يمكن أن تصبح داكنة.

2- زيادة التصبغ

يلعب فيتامين سي دور في تثبيط إنتاج الميلانين، ما يساعد في تقليل فرط التصبغ، و يؤدي نقصه إلى زيادة البقع الداكنة، وبقع الشيخوخة، وعدم توحد لون البشرة، ما يجعلها تبدو أقل تجانسًا.

3- جفاف البشرة

يدعم فيتامين سي حاجز البشرة ويساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، لذا عندما تنخفض مستوياته، تصبح البشرة خشنة وجافة وعرضة لظهور القشور علامة على مكافحتها في الحفاظ على ترطيبها الكافي.

4- بطء التئام الجروح

يؤدي نقص فيتامين سي إلى إضعاف قدرة الجلد على التعافي من الجروح والخدوش والإصابات الأخرى، ما يجعل الجروح تستغرق وقتاً أطول للالتئام، وتكون الندوب أكثر وضوحاً، نظراً لنقص الكولاجين الكافي ودعم تجديد الخلايا اللازم لإصلاح الجلد.

5- الإصابة بالكدمات

يقوي فيتامين سي الأوعية الدموية والشعيرات الدموية، وبدونه، تصبح الشعيرات الدموية أكثر هشاشة وعرضة للتمزق، ما يؤدي إلى سهولة ظهور الكدمات أو البقع الحمراء على الجلد، خاصة حول المناطق التي يكون فيها الجلد رقيقًا، مثل منطقة تحت العينين.

6- التقرن الشعري

هو عبارة عن نتوءات صغيرة و خشنة على الجلد تظهر نتيجة نقص فيتامين سي ما يؤدي إلى تراكم بروتين الكيراتين، وغالبا يظهر على الخدين و أعلى الذراعين والفخذين.

