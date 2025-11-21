قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إن اضطراب دقات القلب أو ما يُعرف بخلل كهرباء القلب من المشكلات الشائعة التي تستدعي زيارة الطبيب. وأضاف عبر صفحته على فيسبوك أن أبرز الأعراض تشمل:

-دقات قلب سريعة أو "ملخبطة"، خاصة عند النوم.

-شعور بضربة قوية في القلب أو ذبذبة أذينية.

-رفرفة أو ضربات ساقطة أحيانًا.

أسباب خلل كهرباء القلب



وأوضح شعبان أن الأسباب متعددة، منها:

-نقص الهيموجلوبين أو الأنيميا.

-التوتر أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

-اختلال أملاح الدم مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

-مرض السكري أو انخفاض السوائل في الدم.

-مشاكل وراثية أو مكتسبة في كهرباء القلب، الصمامات، العضلة أو الشرايين التاجية.

طرق العلاج والنصائح



قدم شعبان نصائح للحفاظ على صحة القلب والتعامل مع الخلل الكهربائي:

-السيطرة على التوتر والقلق وممارسة الاسترخاء.

-الامتناع عن التدخين أو الجلوس مع المدخنين.

-شرب السوائل بشكل معتدل واستخدام الأملاح بحذر.

-بعض التقنيات البسيطة مثل التنفس العميق أو الكحة قد توقف الدقات السريعة مؤقتًا.

-عدم تناول أي أدوية دون استشارة طبيب كهرباء القلب.