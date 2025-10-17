كيف يؤثر شرب الشاي بعد الإفطار على صحتك؟.. مفاجأة

عادة ما يكون شرب الشاي بعد الإفطار صباحًا عادة شائعة للكثيرين، ولكن ما يحدث لجسمك يعتمد على عدة عوامل مثل نوع الشاي، كميته، توقيت شربه، وما إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

وتعليقا على ذلك قال أخصائي التغذية العلاجية الدكتور أحمد صلاح، إن الشاي يحتوي على الكافيين، والذي يمكن أن يساعد على تحسين التركيز واليقظة بعد الإفطار، خاصة إذا كنت تشعر بالخمول بعد تناول الطعام، الشاي الأخضر على وجه الخصوص يحتوي على مركب L-theanine الذي يعمل مع الكافيين لتحسين الوظائف الإدراكية دون التسبب في العصبية الزائدة.

وأكد "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالانتفاخ، يمكن أن يساهم في تسريع امتصاص بعض العناصر الغذائية.

وتابع أن الشاي غني بمضادات الأكسدة (البوليفينول) التي قد تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، كما يمكن أن يعزز المناعة.

الآثار السلبية المحتملة عند تناول الشاي صباحا

الشاي يحتوي على مركبات تسمى التانينات (Tannins) التي ترتبط بالحديد غير الهيمي (الحديد الموجود في المصادر النباتية، وأقل تأثيراً على الحديد الهيمي الموجود في اللحوم)، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاصه، إذا كنت تعاني من نقص الحديد (الأنيميا) أو تتناول أطعمة غنية بالحديد النباتي في إفطارك (مثل البقوليات، السبانخ، الحبوب المدعمة)، فإن شرب الشاي مباشرة بعد الإفطار قد يقلل من استفادتك من هذا الحديد.

وإذا كنت تشرب الشاي على معدة شبه فارغة أو بكميات كبيرة بعد وجبة خفيفة، فقد يسبب الكافيين والتانينات زيادة في حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة في المعدة أو انتفاخ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية في المعدة.

وإذا كان إفطارك متأخرًا نسبيًا أو إذا كنت حساسًا للكافيين، فإن شرب الشاي بعد الإفطار قد يؤثر على جودة نومك لاحقًا في الليل بسبب تأثير الكافيين المنبه.

وعلى المدى الطويل، قد يؤثر شرب كميات كبيرة من الشاي على امتصاص الكالسيوم، مما قد يزيد من خطر هشاشة العظام.

واختتم حديثه: "شرب الشاي لمدة 40 دقيقة إلى ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة الإفطار، هذا يمنح الجسم وقتًا كافيًا لامتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى من الطعام قبل أن تبدأ التانينات في الشاي بالتأثير على الامتصاص".

