آخرهم بيرلا حرب.. 20 صورة لملكات جمال لبنان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

توجت الشابة بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2025، في حفل أقيم في بيروت.

وتشهد مسابقات ملكة جمال لبنان خلال السنوات الماضية تميزا وتألقا لافتا للمتسابقات.

وفي هذا الصدد، يستعرض مصراوي صور ملكات جمال لبنان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

كارين جراوي- 2013

أطلت كارين بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات لامعة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

سالي جريج-2014

ظهرت سالي بفستان باللونين الفضي والأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

فاليري أبو شقرا- 2015

ارتدت فاليري أبو شقرا فستان طويل "كت" باللون الفضي مزينا بتطريزات لامعة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ساندي تابت- 2016

أطلت ساندي تابت بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالكامل بالتطريزات، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بيرلا الحلو- 2017

ظهرت بيرلا الحلو بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

مايا رعيدي- 2018

أطلت مايا بفستان طويل منفوش باللون البيبي بلو بقصة "الكب" بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ياسمينة زيتون- 2022

ظهرت ياسمينة بفستان طويل منفوش بصيحة الكم الواحد مصنوع من التول، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

مايا أبو الحسن- 2023

ارتدت مايا فستان طويل بقصة الكب باللون الكشمير مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ندى كوسا- 2024

اختارت ندى الظهور بفستان طويل "كت" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

بيرلا حرب- 2025

أطلت بيرلا بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات لامعة بصيحة الظهر المكشوف، واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود.