بـ"شعر قصير وجامبسوت جريء".. ميس حمدان تثير الجدل بإطلالتها

أثارت الفنانة ميس حمدان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وتسريحة شعر لافتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميس مرتدية جامبسوت جريء وشفاف باللون الأسود ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

الإطلالة من تنسيق الاستايلست هويدا وجدي، وتوقيع مصمم الأزياء كوجاك.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبير التجميل أحمد إسماعيل.

واختارت الظهور بتسريحة شعر قصيرة غير معتادة بواسطة المصفف هيثم دهب.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.