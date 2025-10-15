بعد إصابة حسن شحاتة.. أعراض وأسباب وطرق الوقاية من بكتيريا المعدة

أثار إعلان نجل الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن إصابة والده بـ"بكتيريا في المعدة" قلق محبي الكرة المصرية، بعدما تسببت العدوى في تأجيل خضوعه لعملية جراحية ضرورية.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن بكتيريا الملوية البوابية من أكثر أنواع العدوى انتشارًا حول العالم، وتصيب أكثر من نصف البشر دون أن يدركوا ذلك، وغالبًا ما تبدأ الإصابة في مرحلة الطفولة.

وتعتبر هذه البكتيريا أحد الأسباب الرئيسية لقرح المعدة والاثني عشر، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى التهاب بطانة المعدة أو حتى سرطان المعدة في الحالات المزمنة.

الأعراض التي تستدعي القلق

معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض، لكن عند تفاقم الحالة قد يعاني المريض من:

ألم أو حرقة في المعدة يزداد عند الجوع.

غثيان وفقدان للشهية.

تجشؤ وانتفاخ متكرر.

فقدان وزن غير مبرر.

ويحذر الأطباء من تجاهل هذه العلامات، مشيرين إلى ضرورة التوجه للطبيب فورًا عند الشعور بألم حاد أو مستمر في البطن أو ظهور دم في القيء أو البراز.

كيف تحدث العدوى؟

تنتقل بكتيريا الملوية البوابية عادة عن طريق الفم من خلال الملامسة المباشرة للعاب أو القيء أو البراز، كما يمكن أن تنتشر عبر الأطعمة أو المياه الملوثة.

ويرتفع خطر الإصابة بها لدى الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة أو في دول نامية تفتقر لمياه نظيفة.

العلاج والوقاية

تعالج العدوى باستخدام مزيج من المضادات الحيوية وأدوية تقلل حموضة المعدة، بينما تعتمد الوقاية على النظافة الشخصية وغسل اليدين وتجنب الأطعمة أو المياه غير المأمونة.

اقرأ أيضًا:

هشاشة العظام.. هل يكون الإشعاع علاجًا فعالًا لتخفيف آلام؟

بخطوات بسيطة.. كيف تتجنب المخاطر الصحية للجلوس الطويل؟

5 نجمات خطفن الأنظار بإطلالات "الوايت كالملاك" في صيف 2025

قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

عروس صينية تطالب خطيبها السابق بدفع "رسوم عناق"- ما القصة؟