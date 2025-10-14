7 فوائد مذهلة لعصير الجزر على صحة الجسم

عصير الجزر من أكثر المشروبات الطبيعية فائدة، لما يحتويه من عناصر غذائية متنوعة تُسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من أمراض مزمنة، وفقا لموقع "onlymyhealth".

يعزز التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن

تناول عصير الجزر بانتظام يساعد في رفع قدرة الجسم على التحمل، ما يُعزز حرق السعرات وتحسين الهضم، وهو ما ينعكس إيجابا على خسارة الوزن.

يقوي البصر ويحمي من أمراض العين

لطالما ارتبط الجزر بصحة العين، ويعود ذلك إلى غناه بـالبيتا كاروتين، وهو أحد مشتقات فيتامين A، هذا المركب لا يحسن الرؤية فحسب، بل يعمل على الوقاية من أمراض مثل إعتام العدسة، التنكس البقعي، وحتى فقدان البصر.

يدعم وظائف الدماغ ويقي من الزهايمر

يساعد البيتا كاروتين الموجود في الجزر على مكافحة الإجهاد التأكسدي، أحد أسباب ضعف الإدراك المرتبط بالتقدم في العمر، وبذلك، يُمكن لعصير الجزر أن يسهم في الوقاية من تدهور الذاكرة والخرف ومرض الزهايمر.

يحسن صحة الجلد ويعالج الالتهابات

الجزر غني بفيتامين A، الذي يُعتبر أساسيا لصحة البشرة وعلاج مشكلة الصدفية والطفح الجلدي، والأكزيما، بالإضافة إلى تحسين لون البشرة وملمسها الطبيعي.

يقي من السرطان

بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

مفيد لصحة الحوامل والجنين

الجزر مصدرا ممتازا لـالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وهي عناصر ضرورية للحمل الصحي، كما تعمل الفيتامينات A وC في حماية الجنين من التشوهات الخلقية ودعم نموه الطبيعي.

ينظم الكوليسترول ويحمي القلب

كوب واحد يوميا منه يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما ينعكس إيجابيا على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم