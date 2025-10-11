5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعرف عصير المانجو بلقبه الشهيرملك العصائر، فهو ليس فقط لذيذ الطعم ومنعشًا، بل أيضًا مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم من الداخل والخارج.

يحتوي هذا العصير الطبيعي على مزيج متوازن من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز المناعة وصحة البشرة والهضم.

إليك أبرز 5 فوائد مذهلة لعصير المانجو وفق "هيلث لاين".

1. يعزز مناعة الجسم:

عصير المانجو غني بفيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران أساسيان لتقوية الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

2. يحافظ على صحة البشرة والشعر:

يساعد فيتامين A ومضادات الأكسدة الموجودة في المانجو على تجديد خلايا الجلد، ومنح البشرة إشراقًا صحيًا، كما يدعم نمو الشعر ويحافظ على لمعانه.

3. يدعم صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي عصير المانجو على إنزيمات طبيعية تساعد في هضم البروتينات والدهون، كما أن أليافه تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

4. يمد الجسم بالطاقة:

يُعد خيارًا مثاليًا لمن يحتاجون إلى طاقة سريعة، إذ يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص تساعد في تنشيط الجسم والعقل دون شعور بالخمول.

5. يعزز صحة العينين:

المانجو غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، مما يساهم في الحفاظ على صحة الشبكية والوقاية من ضعف النظر.