علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

كشفت جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة عن علامة شائعة قد تنذر

بالسرطان قد تظهر فور الاستيقاظ.

وأشارت الجمعية إلى أن 65% من مرضى السرطان يعانون من الإجهاد المنهك الدائم، والذي يفسر عادة بشكل خاطئ بأنه تعب عادي.

ويكمن الخطر في أن هذا التعب قد يكون في الواقع مؤشر مبكر للإصابة بالسرطان.

والشعور بـ إرهاق خفيف عند الاستيقاظ هو أمر طبيعي وشائع، لا سيما في الشتاء، نظرا لتراجع أشعة الشمس وتزايد الإحساس بـ الخمول.

والتعب الذي لا يزول بالنوم يجب الانتباه له، حيث قد يكون دليلا على خلل وظيفي في الجسم ناتج عن السرطان أو علاجه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الجمعية أن التعب المرتبط بالسرطان يؤثر على المريض بدنيا وعقليا وعاطفيا، ويختلف في شدته ومدته من شخص لآخر. وقالت في بيانها: "قد يجعل هذا النوع من التعب الحياة اليومية صعبة للغاية، إذ يفقد المريض طاقته حتى لأداء أبسط المهام مثل الطهي أو الاستحمام أو التحدث مع الآخرين".

أبرز العلامات التي قد ترافق هذا النوع من الإرهاق:

نقص شديد في الطاقة والرغبة في النوم معظم الوقت.

الحاجة إلى الراحة حتى دون بذل أي مجهود.

ضعف في التركيز وصعوبة في التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات.

ألم في العضلات أو ضيق في التنفس

اضطرابات في النوم وصعوبة في الاستيقاظ.

شعور دائم بالحزن

وأشارت الجمعية إلى أن بعض المرضى قد يضطرون إلى التوقف عن العمل تماما بسبب الإرهاق المزمن، وأن هذا التعب قد يكون تذكيرا دائما لهم بمرضهم، ما يزيد من العبء النفسي عليهم.

ورغم أن التعب المستمر قد يكون من أعراض السرطان، إلا أنه لا يعني بالضرورة وجوده دائما. فهناك أسباب أخرى محتملة، مثل:

فقر الدم.

اضطرابات الغدة الدرقية.

داء السكري.

أمراض القلب أو الكلى.

كوفيد الطويل الأمد.

مشكلات الصحة النفسية.

كما أن بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ومسكنات الألم، يمكن أن تسبب الشعور بالإرهاق.

