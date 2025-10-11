علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

تبدو علبة المشروب الغازي اليومية عادة بسيطة لا تُذكر، لكنها - بحسب دراسة جديدة - قد تكون كفيلة بإلحاق ضرر كبير بكبدك، حتى لو كانت "دايت".

فقد حذر باحثون من جامعة "سوتشو" الصينية من أن تناول علبة واحدة فقط يوميًا (نحو 250 ملليلترًا) من المشروبات الغازية، سواء المحلاة بالسكر أو الخالية منه، يرفع خطر الإصابة بـ"مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي" (MASLD) بنسبة تصل إلى 60%، بحسب "سكاي نيوز".

واعتمد الفريق البحثي على تحليل بيانات تغذية لأكثر من 123 ألف شخص بريطاني لم يسبق لهم الإصابة بأمراض كبدية، وتبين أن خطر المرض ارتفع بنسبة 50% بين من يشربون المشروبات السكرية، ووصل إلى 60% لدى من يعتمدون على المشروبات "الدايت".

وخلال متابعة استمرت 10 سنوات، أصيب 1178 شخصا بالمرض، وتوفي 108 منهم نتيجة مضاعفات كبدية.

النتائج، التي عُرضت في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لأمراض الجهاز الهضمي في برلين، أكدت أن استبدال المشروبات الغازية بالماء يقلل بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأوضح الدكتور "لي هيليو"، الباحث في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سوتشو، أن المشروبات السكرية ترفع سكر الدم بسرعة وتزيد من الإنسولين والوزن وحمض اليوريك، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

أما المشروبات منخفضة أو عديمة السكر، فرغم خلوها من السعرات، فإنها - وفق الباحث - قد تضر الكبد بطرق غير مباشرة عبر التأثير في بكتيريا الأمعاء، أو تحفيز الرغبة في تناول السكريات.

ويؤكد الباحثون أن الاعتقاد بأن المشروبات الغازية الخالية من السكر آمنة "وهم"، وأن الماء يظل الخيار الأكثر أمانا للحفاظ على الكبد وصحة الجسم.

