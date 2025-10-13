إعلان

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

كتب : مصراوي

07:00 ص 13/10/2025

ارتفاع الكوليسترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الصامتة التي قد تمر دون أعراض واضحة في البداية، لكنه مع الوقت قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية إذا لم يُكتشف مبكرًا، فإن هناك علامات مبكرة قد تشير إلى وجود خلل في مستويات الكوليسترول بالجسم

الشعور بالتعب المستمر وضعف التركيز

ووفقًا لما جاء في صحيفة، healthline، الكوليسترول المرتفع يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى خلايا الجسم، ما يؤدي إلى الشعور الدائم بالإرهاق وصعوبة في التركيز أو أداء المهام اليومية.

ظهور بقع أو تكتلات دهنية على الجلد

قد تظهر كتل صفراء صغيرة حول العينين أو على الجفون، تُعرف بـ"الزانثوما"، وهي مؤشر واضح على ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

وخز أو تنميل في الأطراف

ضعف تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين يؤدي إلى الإحساس بتنميل أو برودة في اليدين والقدمين.

ألم في الصدر أو ضيق في التنفس

عندما يبدأ الكوليسترول في سد الشرايين القريبة من القلب، قد يشعر الشخص بألم في الصدر عند بذل مجهود أو حتى أثناء الراحة، وهو إنذار خطر يتطلب تدخلاً طبياً فورياً.

تغير لون العين أو ظهور حلقة رمادية حول القرنية

يسميها الأطباء “القوس القرني”، وغالباً ما تظهر لدى من يعانون من اضطراب في دهون الدم، خاصة في مرحلة الشباب.

اقرأ أيضا:

مسنة تبتلع 8 ضفادع حية بحثا عن الشفاء.. والنهاية صادمة

أبكت الملايين.. لبنانية تمشي لأول مرة بعد 10 سنوات من الشلل (فيديو)

من الطفولة إلى الأنوثة.. هكذا أصبحت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24

في مواجهة غلاء المهور.. ما قصة الفضة المطلية بالذهب؟

أكبر نجفة في العالم.. 50 طنًا من الفخامة تتلألأ في قلب القاهرة

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول في الجسم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا