طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

في واقعة مأساوية شهدتها منطقة تتارسك الروسية، تعرض طفل لسكتة قلبية حادة عقب تلقيه التطعيم، الأمر الذي أدى إلى وفاته رغم محاولات إنعاشه الطارئة، وفقا لما نقلته صحيفة kp.ru.

وقالت والدة الطفل إن حالته الصحية كانت طبيعية منذ ولادته، حيث لم تظهر عليه أي تشوهات أو مشاكل صحية خلال الفحوصات الروتينية التي أجريت له، إلا أن الأمور بدأت تتدهور بعد تلقيه التطعيم.

ووفقا لرواية الأم، كان الطفل يعاني من حمى في اليوم السابق لأخذ اللقاح، لكن المسعفين الذين زاروهم أوضحوا أن الأعراض كانت نتيجة للتسنين، ولم ينصح بوقف التطعيم بل بزيارة طبيب الأطفال لمتابعة الحالة.

وعند زيارة الطبيب قبل تطعيم المكورات الرئوية، لم يبذل اهتمام كاف لشكاوى الأم حول ارتفاع حرارة الطفل، حيث قال إن الطبيب كان مشغولا بإجراء مكالمة هاتفية ولم يعط توجيهات واضحة سوى إحالة الطفل لطبيب مختص.

في الأيام التي تلت التطعيم، استمرت الحمى بشكل خفيف، لكن بعد مرور أسبوع، لاحظ الأب حالة خطيرة على الطفل إذ بدأ يشحب ويتوقف عن التنفس، ما دفعه إلى الاتصال بخدمات الإسعاف على الفور.

حاول المسعفون إجراء عمليات إنعاش للقلب والتنفس الصناعي، إلا أن الطفل توفي في النهاية، وسط حالة من الصدمة والحزن في الأسرة.

وأظهرت نتائج الفحص الجنائي أن الوفاة كانت نتيجة إصابة الطفل بمرض معد خطير، وهو عدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي مع مضاعفات بكتيرية مصاحبة، وليس بسبب التطعيم ذاته.

وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا في الحادثة، خصوصا بعدما تبين أن طبيبة الأطفال سجلت في التقارير الطبية فحصها للطفل دون أن تذكر وجود أية شكاوى أو علامات مرضية.

وقالت الأم إنها ستتابع القضية بكل حزم وتسعى لمحاسبة المسؤولين عن التقصير، معربة عن أملها في منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان