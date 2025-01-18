تقوي قلبك.. 5 أطعمة تحارب الكوليسترول وتحمي الكبد من الأمراض

كتبت- آلاء نبيل:

الخضروات الورقية من أهم العناصر الغذائية التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي الصحي، وذلك لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن وألياف تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، وخاصة في ما يتعلق بمستويات الكوليسترول وصحة الكبد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن أغلب الخضروات الورقية تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي، خاصة الضار في الدم.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الخضروات الورقية تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساهم في التحكم في الوزن، بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتساهم في تقليل الالتهابات، بما في ذلك تلك التي تصيب الكبد.

وأوضح أنّ الخضروات الورقية تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات ب المركبة، التي تدعم وظائف الكبد والقلب والأوعية الدموية.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن أفضل الخضروات الورقية؛ لخفض الكوليسترول ودعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم تتمثل فيما يلي:

1- السبانخ

غنية بالحديد والكالسيوم والفيتامينات أ و سي، وتحتوي على مادة اللوتين التي تحمي العينين والقلب والكبد.

2- الكرنب

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات مثل ك و سي، ويساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويدعم صحة القلب والكبد.

3- الخس

غني بالفيتامينات مثل أ و سي و ك، ويحتوي على مادة اللاكتوسين التي لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ما يحمي القلب والكبد من التلف الناتج عن الالتهابات المتكررة.

4- البقدونس

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ك والحديد، ويساعد في تحسين الهضم ودعم القلب والكبد.

5- الجرجير

غني بالكالسيوم وفيتامين سي، ويساعد في تقوية العظام وتحسين صحة الجلد، ويحمي القلب والكبد من الأمراض المزمنة.

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