غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

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فيديو صادم.. رجل يعثر على ثعبان قاتل في مكان غير متوقع

كتبت- شيماء مرسي

تسبب فيل في إصابة 17 شخص أحدهم في حالة حرجة وذلك عندما فقد أعصابه خلال مهرجان سنوي في منطقة مالابورام بولاية كيرالا الهندية.

وأظهر مقطع فيديو 5 أفيال مزينة بألواح ذهبية، وفجأة اندفع أحدهم إلى أحد الرجال الموجودين في الحشد، وفقا لموقع "ndtv" وصحيفة

"ديلي ميل" البريطانية.

وشوهد الفيل الذي يطلق عليه "Pakkathu Sreekuttan" وهو يرفع الرجل في الهواء وأخذ يلوح به قبل أن يرميه بعيدا.

وفي الفيديو ظهر الفيل وهو يقترب من الرجل ثم أمسك به من خلال خرطومه ولوح به في الهواء ثم أسقطه على الأرض.

وأوضح معظم الأشخاص أن الرجل كان يضرب الفيل سابقا، لذا انتقم منه أثناء الاحتفال.

وكشفت التقارير أن حالة الرجل حرجة ويتلقى الآن العلاج في المستشفى.

وشوهد في الفيديو بعض الرجال وهم يحاولون السيطرة على الفيل بالسلاسل، واستغرق الأمر ما يقرب من ساعتين.

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