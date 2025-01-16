لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

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كتبت- شيماء مرسي:

أثار منشور على منتدى "Wedding Shaming" عبر موقع "Reddit" حالة من الجدل بعد أن قرر عروسان إقامة حفل زفاف منفصل لكل منهما.

وشارك أحد المستخدمين أن شقيقته وخطيبها سيتزوجان في الصيف، لكن لديهما رؤى مختلفة حول زواجهما.

وأوضح: "إنها تريد حفل زفاف صغير ولكن خطيبها يريد حفل زفاف كبير، لذا قرروا أن يقيم كل منهما حفل زفافه منفصل عن الآخر".

وأضاف: "ستحتفل العروس بحفل زفاف صغير في الجبال".

وتابع: "أما العريس سيقيم حفل زفاف ضخم بالقرب من المنزل يحضره عدد كبير من الأشخاص".

وأردف" "أنشأ العروسين سجلين منفصلين للهدايا، ويتوقعان أن تحضر أسرتهما كلا الحدثين".

وأشار العديد من الأشخاص في التعليقات إلى أن هذا الوضع غير مألوف، وعلق شخص آخر: "هذا أمر سخيف جدا"، وعلقت أخرى: "هذا أفضل شيء فعلوه على الإطلاق".

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