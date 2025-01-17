هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني من عادة شائعة قد تسبب الإصابة بالأنيميا.

وقال خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية النهار: "تناول الشاي بعد الأكل قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، وذلك لأنه يمنع امتصاص الحديد في الجسم".

وتابع حسام: "تعتمد أعراض الأنيميا على سرعة نزول الهيموجلوبين وليس الرقم".

أضاف موافي: "تشمل أعراض الأنيميا الصداع باستمرار والنهجان والدوخة وشحوب الوجه"

وينصح أستاذ الحالات الحرجة الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة سابقا بإجراء فحوصات دم للتأكد من عدم إصابتهم بالأنيميا.

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