لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

كتبت- شيماء مرسي

المكرونة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، وغالبا ما يتم التغاضي عن قيمة "مياه سلقها" الغنية بالفيتامينات والمعادن.

وكشف موقع "thedailymeal" عن استخدامات غير متوقعة لـ مياه المكرونة.

مكثف رائع للصلصات:

يحتوي الماء على نشا وملح من المكرونة، وقد يسهم النشا في تكثيف الصلصة وجعل قوامها أكثر كريمة، بينما يعمل الملح كمعزز للنكهة.

إضفاء النكهة على الحساء:

قد يساعد إضافة مياه المكرونة إلى الحساء على زيادة كثافتها وجعل نكهتها مميزة.

المعجنات والمخبوزات:

يمكن استبدال الماء العادي في وصفات الخبز بماء المكرونة، وهذا يساعد على تخمير "العجين" وتليين قوام الخبز.

طهي الخضروات:

يمكن طهي الخضروات على البخار أثناء طهي المكرونة أو ضعها مباشرة مع المكرونة قبل 5 دقائق من رفعها عن النار.

ترطيب الشعر:

النشا والفيتامينات الأساسية والريبوفلافين الموجودة في ماء المكرونة قد يسهم في تقوية وترطيب وزيادة لمعان الشعر والدورة الدموية لفروة الرأس، كما يعمل الملح كمقشر لطيف للفروة، وبالتالي تقوية الشعر.

وللحصول على أفضل النتائج، من الأفضل غسل الشعر وشطفه قبل إضافة ماء المكرونة ثم تركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الشطف.

اقرأ أيضا:

هل نظامك الغذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد؟.. احذر

لا غنى عنه.. كوب من هذا المشروب السحري يطرد السموم

تسبب السرطان وتوجد بالأطعمة والأدوية.. ما هي الصبغة الحمراء Red3 التي حظرتها أمريكا؟

هل نظامك الغذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد؟.. احذر

4 علامات خطيرة تكشف فساد أجنحة الدجاج.. استغنِ عنها فورا