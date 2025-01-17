3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا

كتبت- شيماء مرسي

كشف طبيب الأورام البريطاني سوراج كوكاديا عن مجموعة من الأعراض التي تظهر في المرحاض قد تكون مؤشر خطير على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وشارك "سوراج" 3 أعراض خطيرة، وهما كالتالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية

ألم أثناء التبرز.

البول الدموي.

البراز الدموي.

ومع ذلك، هذه العلامات يمكن أن تكون بسبب حالات صحية أخرى، على سبيل المثال الإصابة بالبواسير.

وقد يكون الألم أثناء التبرز علامة على الإصابة بالتهاب الأمعاء.

وقد يكون الأمر أكثر خطورة، مثل سرطان المستقيم أو القولون أو الأمعاء، لذا إذا واجهت أيا من هذه الأعراض، فيجب استشارة الطبيب فورا.

وإذا كان السبب الإصابة بالبواسير فيجب على المريض زيادة تناول الألياف والماء وتقليل الإجهاد وتناول الكافيين، وذلك لأن هذه الأشياء يمكن أن تسبب الجفاف.

أما إذا كان السبب هو مرض التهاب الأمعاء، ففي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

أعراض سرطان الأمعاء:

تغيرات في البراز، وقد يصبح أكثر ليونة، أو الإسهال أو الإمساك

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد

دم في البراز

نزيف من المؤخرة

ألم البطن

كتلة في البطن

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب

ويمكن أن يسبب سرطان الأمعاء أيضا فقر الدم، وبالتالي الشعور بالتعب الشديد وضيق التنفس والصداع.

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