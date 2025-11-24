دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز CMA 2025

خطفت الفنانة نسرين أمين الأضواء على السجادة الحمراء بعد ظهورها بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت نسرين بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" يتميز بأنه ضيق وبفتحة ساق جريئة.

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود الذي يتماشى مع بشرتها وملامحها.

واختارت نسرين تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب فستانها والمكياج.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

تفاصيل الإطلالة

الفستان من تصميم مصمم الأزياء سعيد قبيسي.

المكياج بواسطة الميكب أرتيست ميريام يسري.

الحقيبة من تصميم "wearelapogee".

