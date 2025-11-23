تصوير- إسلام فاروق

شهد ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46 حضور العديد من النجمات بإطلالات لافتة أثارت الجدل على السجادة الحمراء، إما بجمالها أو بجرأتها.

وفيما يلي، إليكم أبرز هذه الاطلالات التي أثارت الجدل على السجادة الحمراء:

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة فخمة تشبه إطلالة أميرات أوروبا، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي بقصة اوف شولدر، ومزينا بنقوش مميزة، مع تصميم واسع من الأسفل.

ونسقت مع الفستان "شال" من الفرو على طريقة الإطلالات الكلاسيكية الراقية، كما اعتمدت مكياج ناعم بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدل على كتفيها، ونسقت كلاتش فضي.

نسرين أمين

كما أثارت الفنانة نسرين أمين الجدل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا بصيحة الظهر المكشوف ومزودا بفتحة ساق، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع اللوك حذاء بنفس اللون.

مادلين طبر

ظهرت الفنانة مادلين طبر بفستان طويل شفاف باللون البيبي بلو، تميز بقصته الجريئة، وتصميم شفاف من الاسفل مصنوع من التل، واعتمدت مكياج قوي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت كلاتش أسود وحذاء فضي، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

وئام مجدي

خطفت الفنانة وئام مجدي الانظار بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا شفافا باللون الاوف وايت مع فتحة ساق جانبية وصيحة الظهر المكشوف.

واختارت تسريحة شعر منسدل على الجانبين، ونسقت كلاتش ذهبي، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة، وأسورة.