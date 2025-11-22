كتبت- أسماء مرسي:

في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46، تألقت العديد من النجمات بإطلالات ساحرة وجذابة على السجادة الحمراء، حيث تنوعت بين الفساتين الطويلة والتصاميم المزينة بالتطريزات اللامعة.

فيما يلي، إليكم أجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي:

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، مزين بتطريزات لامعة وتصميم واسع وانسيابي على الجسم، واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ترابية، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار بفستان طويل باللون الأسود، تميز بتصميم انسيابي على الجسم وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ترابية، مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الإطلالة مع كلاتش وحذاء باللون الأسود.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة فخمة تشبه إطلالات أميرات أوروبا، مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي بقصة أوف شولدر، مزين بنقوش مميزة وتصميم واسع من الأسفل.

تارا عماد

تألقت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الأسود بقصة انسيابية على الجسم، مزين بنقوشات مميزة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الإطلالة مع كلاتش أسود وحذاء ذهبي، وزينت مظهرها بمجوهرات مكونة من حلق وقلادة.

هنادي مهنا

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بفستان طويل باللون النبيتي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

اقرأ أيضا:

هنادي مهنا بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بفتحة ساق جريئة.. رانيا يوسف مع زوجها في ختام مهرجان القاهرة

فساتين شفافة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

رانيا يوسف وزوجها الأجرأ.. إطلالات جذابة للكابلز في ختام القاهرة السينمائي