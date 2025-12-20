مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

بنتايك يعقد قرانه على "سندس" ابنة أحمد سليمان (صورة)

كتب : محمد خيري

03:21 م 20/12/2025
    بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان
    محمود بنتايك (2)
    محمود بنتايك (5)
    محمود بنتايك (4)
    محمود بنتايك (1)
    بنتايك وأحمد فتوح مع بعثة الزمالك
    محمود بنتايك (8)
    محمود بنتايك (7)
    محمود بنتايك (6)
    محمود بنتايك (2)
    محمود بنتايك (3)

عقد المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد قرانه على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي.

وحصل مصراوي على صورة من عقد القران، إذ ظهر بنتايك رفقة "سندس" ابنة أحمد سليمان، وعائلتهما.

بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان

وقال مصدر، إن عقد القران تم داخل مكتب زواج الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة، في حضور العائلتين.

جدير بالذكر أن بنتايك توج قبل أيام ببطولة كأس العرب، بعد الفوز مع منتخب بلاده المغرب على المنتخب الأردني.

