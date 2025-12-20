بنتايك يعقد قرانه على "سندس" ابنة أحمد سليمان (صورة)

4 منتخبات تبحث عن الفوز الأول في مسيرتها بكأس الأمم الأفريقية 2025

عقد المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد قرانه على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي.

وحصل مصراوي على صورة من عقد القران، إذ ظهر بنتايك رفقة "سندس" ابنة أحمد سليمان، وعائلتهما.

وقال مصدر، إن عقد القران تم داخل مكتب زواج الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة، في حضور العائلتين.

جدير بالذكر أن بنتايك توج قبل أيام ببطولة كأس العرب، بعد الفوز مع منتخب بلاده المغرب على المنتخب الأردني.