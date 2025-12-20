إعلان

حميدة وأشرف زكي ورامي رضوان.. 15 صورة من جنازة سمية الألفي

كتب : هاني صابر

03:30 م 20/12/2025
    أشرف زكي في جنازة سمية الألفي (1)
    الجمهور يودع سمية الالفي بمسجد مصطفى محمود (1)
    الجمهور يودع سمية الالفي بمسجد مصطفى محمود (2)
    الجمهور يودع سمية الالفي بمسجد مصطفى محمود (3)
    بسمة في جنازة سمية الالفي (1)
    بسمة في جنازة سمية الالفي (2)
    زحام أمام مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان سمية الألفي (2)
    زحام أمام مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان سمية الألفي (3)
    عفاف رشاد في جنازة سمية الالفي
    منير مكرم يشارك في جنازة سمية الالغي (1)
    منير مكرم يشارك في جنازة سمية الالغي (2)
    نعش سمية الألفي
    وصول جثمان الفنانة سمية الألفي لمسجد مصطفى محمود (2)
    أشرف زكي يودع سمية الألفي (2)
    أشرف زكي في جنازة سمية الألفي (3)

كتب- هاني صابر:

حضر عدد من نجوم الفن، منذ قليل جنازة الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكان من بين نجوم الفن "بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

وغاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن جنازة والدته وتوديعها لمثواها الأخير بسبب سفره لأمريكا.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

