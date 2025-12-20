حميدة وأشرف زكي ورامي رضوان.. 15 صورة من جنازة سمية الألفي

كتب- هاني صابر:

حضر عدد من نجوم الفن، منذ قليل جنازة الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكان من بين نجوم الفن "بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

وغاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن جنازة والدته وتوديعها لمثواها الأخير بسبب سفره لأمريكا.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.