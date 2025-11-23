إعلان

خبير موضة ينتقد إطلالة إلهام شاهين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت – نرمين ضيف الله:

10:22 م 23/11/2025
خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة فاخرة، حيث ظهرت بفستان طويل مصنوع من قماش أشبه بالبروكار الفاخر.

وجاء الفستان بقصة واسعة على شكل A-line وبأسلوب أوف شولدر (أكتاف منسدلة)، ما منح الإطلالة مزيجًا لافتًا من الرقي والفخامة.

وتميّز بقماشه اللامع المطرز بنقوش بارزة، بينما أضفى لونه الفضي البلاتيني المائل للذهبي لمسة جذابة أثرت المشهد على السجادة الحمراء.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية البراقة، أبرزها قلادة ضخمة وساعة يد فاخرة، ما زاد من ألق إطلالتها.

من جانبه، علق خبير الموضة محمد كمال عبر حسابه على فيسبوك قائلًا:

"تبدو تسريحة الشعر غير متناسقة مع فخامة الفستان، لكن بشكل عام الإطلالة مقبولة مقارنة بإطلالاتها السابقة، وتستحق 4 نجوم".

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي

