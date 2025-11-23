نرمين الفقي جذابة.. 16 صورة لنجمات بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

لفتت العديد من النجمات الأنظار خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، حيث اخترن الظهور بفساتين قصيرة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز هذه الإطلالات:

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان اسود قصير مزين بتطريزات فضية بالكامل ومزود بأكمام شفافة، واختارت مكياج بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

نرمين الفقي

بينما خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار مرتدية فستان طويل شفاف باللون الأسود ومزين بتطريزات لامعة بالكامل، ونسقت مع الفستان قفازات طويلة بنفس اللون، واعتمدت مكياج ناعم مع احمر شفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة من حلق واسورة.

ركين سعد

أطلت الفنانة ركين سعد مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البورجندي، ونسقت معه جاكيت جلد أسود، اعتمدت مكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت كلاتش أسود مع الإطلالة.

هنا شيحة

بينما ارتدت الفنانة هنا شيحة فستانا قصيرا باللون الوردي بقصة "الأوف شولدر" ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع الفستان حزام أسود عند الخصر، واعتمدت مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البرتقالي وتميز الفستان بأكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت كلاتش أسود وحذاء باللون الفضي، وأكملت الإطلالة بخواتم بسيطة.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان قصير أسود مزين بتطريزات لامعة بالكامل، ونسقت معه قفازات يد بنفس اللون، كما اعتمدت مكياج قوي مع أحمر شفاه باللون الاحمر الناري، ونسقت مع الإطلالة كلاتش أسود.