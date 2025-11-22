15 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، وفيما يلي أبرزها:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء مكشوف بتصميم "الكب" باللونين الأبيض والذهبي، ومزود بفتحة ساق جانبية، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها، كما تركت شعرها الويفي منسدلا.

وأكملت اللوك بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

وئام مجدي

تألقت الفنانة وئام مجدي بفستان طويل باللون الأوف وايت، مطرز بالكامل بتطريزات لامعة، ومصمم بقصة "الكب" مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما نسّقت كلاتش باللون الذهبي، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة وأسورة.

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا مزود بفتحة ساق لافتة، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، مع وضع مكياج قوي تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار بفستان طويل باللون الأسود، تميز بتصميم انسيابي على الجسم ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ترابية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الأسود.

دينا فؤاد

تألقت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة مُلفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بتصميم "كب" وفتحة ساق جانبية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، بالإضافة إلى مكياج قوي.

