ظهرت بعض نجمات الفن العالمية بإطلالات غريبة وفساتين غير تقليدية خلال حضورهن حفل جوائز CMA 2025.

وفيما يلي، يستعرض "مصراوي" أغرب إطلالات حفل جوائز CMA 2025، وفق ما كشف موقع "thelist".

جريس فان باتن

ظهرت الممثلة الأمريكية جريس فان باتن بإطلالة تشبه "الملابس الرياضية"، حيث ارتدت توب مصنوع من الحرير باللون الأسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كارلي سكوت

ارتدت الفنانة الأمريكية كارلي سكوت فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف شفاف عند منطقة الخصر يشبه "ملابس النوم"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

لاني جاردنر

تألقت الفنانة لاني جاردنر بـ فيست كت باللون الأسود، لكن الغريب في الإطلالة هو تنسيقها "معصم" طويل من الدانتيل باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ماكنزي بورتر

أطلت المغنية الكندية ماكنزي بورتر فستان طويل مصنوع من "الصفيح" باللون الفضي مكشوف عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سيسي فراي

ارتدت النجمة سيسي فراي توب جريء باللون الذهبي ونسقت معه "شال" غريب وبنطلون بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ليني ويلسون

اختارت النجمة الأمريكية ليني ويلسون جمبسوت باللون الفيروزي مزينا بالتطريزات، ونسقت معه إكستنشن وقبعة بنفس اللون.

