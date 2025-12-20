محامي إبراهيم سعيد لمصراوي: نصحته بالحفاظ على نفسه وتسوية نفقة البنات

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي محمد رشوان، دفاع لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل آخر تطورات القبض على موكله على خلفية مشاجرة بينه وبين طليقته بأحد فنادق التجمع.

وقال رشوان إن جهات التحقيق تفحص الموقف القانوني لإبراهيم سعيد بسبب صدور حكم بالحبس شهرًا ضده، كما قررت صرف طليقته من النيابة على ذمة التحقيقات.

وتابع رشوان في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه نصح موكله أكثر من مرة بالحفاظ على نفسه منذ إخلاء سبيله، خاصة أنه كان أمامه نحو 5 أشهر لتسديد نفقة المصروفات الدراسية الخاصة بابنتيه.

وأوضح رشوان أن إبراهيم سعيد عاد للعمل داخل النادي الأهلي بدعم من الكابتن محمود الخطيب، الذي حاول التدخل لحل أزمته، كما تلقى مساندة من الكابتن أحمد شوبير، والسيد علاء الكحكي، رئيس قناة النهار، حيث جرت محاولات لإعادته للعمل بالقناة وإعادة صياغة عقده، إلا أنه فوجئ بفسخ التعاقد.

وأضاف دفاع إبراهيم سعيد أن موكله طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه، مؤكدًا أن الخلاف لا علاقة له بالبنات، وأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها والدتهن كانت منفصلة عن هذا الخلاف، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض أكثر من مرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين إبراهيم سعيد وطليقته داخل أحد الفنادق بدائرة قسم التجمع.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث جرى التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.