أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

أعلن الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوي سيحدث غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر بالنسبة لنصف الكرة الشمالي.

وقال "شارك"، في مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، إنه حدث فلكي ثابت مثل الانقلاب الصيفي في 21 يونيو، ويرتبط بحركة الأرض حول الشمس وميل محورها.

وأوضح أن الأرض تدور حول الشمس في مدار غير دائري، ومع ميل محور الأرض بنحو 23.5 درجة، تصبح أشعة الشمس ساقطة مائلة على نصف الكرة الشمالي، مضيفًا: طالما الأشعة مائلة وليست عمودية زي الصيف، بنحس بالبرودة.

وأشار رئيس قسم الفلك، إلى أنه في يوم الانقلاب الشتوي يصبح لدينا أطول ليل وأقصر نهار في السنة، ومن هذا اليوم يبدأ النهار يطول تدريجيًا والليل يقصر حتى نصل إلى الاعتدال الربيعي، 12 ساعة ليلًا و12 ساعة نهارًا.

وأكد أن الانقلاب الشتوي لا يرتبط بالطقس اليومي أو الأسبوعي بشكل مباشر، موضحًا أن الطقس يتحكم فيه المرتفعات والمنخفضات الجوية، بينما الفلك يتحدث عن التغير العام في الفصول.

