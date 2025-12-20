ميتا تطور نماذج ذكاء اصطناعي للصور والفيديو تمهيدا لإطلاقها في 2026

كتب- محمود الهواري:

تعمل شركة ميتا على تطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي مخصصة للصور والفيديو، تمهيدا لإطلاقها خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضح التقرير أن تطوير هذه النماذج يتم داخل مختبر "الذكاء الفائق" الجديد التابع لميتا، والذي يقوده ألكسندر وانغ، الشريك المؤسس لشركة Scale AI، التي كانت ميتا قد استحوذت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وتتضمن الخطة نموذجا للصور والفيديو يحمل الاسم الرمزي "مانجو Mango"، إلى جانب نموذج نصي جديد يعرف داخليا باسم "أفوكادو Avocado"، على أن يتم تغيير هذه الأسماء عند الإطلاق الرسمي للمنتجات.

وكشفت ميتا عن خريطة الطريق الجديدة خلال جلسة أسئلة وأجوبة داخلية عقدت يوم الخميس، بمشاركة ألكسندر وانغ ورئيس المنتجات في الشركة كريس كوكس، حيث استعرضا التوجهات التقنية للشركة خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال".

وأشار وانغ إلى أن ميتا تسعى إلى تعزيز قدرات النموذج النصي، خاصة في مجال البرمجة، إلى جانب استكشاف ما يعرف بـ"نماذج العالم"، وهي نماذج تهدف إلى فهم البيانات البصرية، والاستدلال، والتخطيط، واتخاذ القرار، دون الحاجة إلى تدريبها على جميع السيناريوهات المحتملة مسبقا.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطا متزايدة في سباق الذكاء الاصطناعي، بعدما تراجعت نسبيا خلف منافسين بارزين مثل OpenAI وأنثروبيك وجوجل.

وشهد قسم الذكاء الاصطناعي داخل الشركة خلال العام الحالي عمليات إعادة هيكلة واسعة، شملت تغييرات على مستوى القيادات واستقطاب باحثين من شركات منافسة، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن عددًا من المنضمين إلى مختبر "الذكاء الفائق" غادروا الشركة لاحقا.

وفي الشهر الماضي، أعلن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، يان لوكون، مغادرته الشركة لتأسيس مشروعه الناشئ الخاص، في خطوة اعتبرت ضربة إضافية لجهود ميتا في هذا المجال.

ولا تمتلك ميتا حتى الآن منتج ذكاء اصطناعي يعد اختراقا واضحا في السوق، إذ تعتمد أرقام استخدام مساعدها الذكي "Meta AI" بشكل أساسي على دمجه داخل تطبيقات الشركة الاجتماعية التي تضم مليارات المستخدمين.

وبحسب التقرير، فإن النماذج والمشروعات الأولى التي سيطلقها مختبر "الذكاء الفائق" تمثل رهانا محوريا على مستقبل ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل اشتداد المنافسة وتسارع وتيرة الابتكار.